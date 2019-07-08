Двухлетнему ребенку оторвало палец в торговом центре в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводит проверку поcле травмирования двухлетнего ребенка в развлекательном центре в Уссурийске (Приморский край), сообщила ТАСС в понедельник старший помощник руководителя управления Аврора Римская.

"По факту получения травмы ребенком на аттракционное следователи проводят доследственную проверку", - сообщил Римская.

Как рассказал ТАСС отец пострадавшего Сергей, попросивший не называть его фамилию, в результате происшествия его сын лишился пальца.

"Это произошло в ТЦ "Москва", на верхнем этаже, где игровая зона. Повели ребенка в зону для детей до трех лет. На аттракционе с машинками каталась девочка, а мой ребенок подбежал и засунул руку в открытый работающий механизм аттракциона. Сейчас его состояние стабильно, хотя пальца он лишился", - рассказал отец.

По его словам, он пока не успел никуда обратиться с заявлением о происшествии. Ребенок остается в больнице.