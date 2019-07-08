Задержаны члены преступной группы, похитившей более 16 млн рублей из банкоматов на юге РФ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали нескольких участников преступной группы, которые систематически похищали деньги из банкоматов в городах на юге России, ущерб от действий злоумышленников превысил 16 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками МВД России совместно с коллегами из Ставропольского края и регионального УФСБ пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в серии краж денежных средств из банкоматов. Установлено, что в криминальную организацию было вовлечено девять уроженцев города Перми. После того, как их сообщниками была взломана система защиты, злоумышленники похитили из 22 терминалов свыше 16 млн рублей в городах Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск и Минеральные Воды", - сказала она.

По ее словам в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества и участие в нем"), ч. 4 ст. 158 ("Кража в особо крупном размере") и ч. 2 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации").

Как пояснила Ирина Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов при участии Росгвардии задержали членов преступного сообщества в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре.

"При обысках по местам временного проживания фигурантов оперативниками обнаружены 490 банковских карт, компьютерные диски, средства связи, а также часть похищенных денег. Судом в отношении шести предполагаемых организаторов и активных участников преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом", - заключила официальный представитель МВД.