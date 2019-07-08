В центре Москвы обокрали двух человек

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Два человека стали жертвами краж после посещения ими одного и того же кафе на Тверском бульваре в Москве, общая стоимость похищенного превысила 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы московской полиции.

"Сначала в полицию обратился мужчина 1994 года рождения, который сообщил о том, что 6 июля 2019 года пришел в кафе по адресу: Москва, Тверской бульвар, д. 26А, со своим другом. При себе у заявителя были наручные часы марки Hublot, стоимостью более 1 млн рублей", - рассказали в пресс-службе, отметив, вернувшись домой, заявитель обнаружил пропажу часов, а происходившее в кафе он помнит плохо из-за "выпитых спиртных напитков".

В пресс-службе также сообщили, что в полицию обратился второй молодой человек, бывший в том же заведении 6 июля. Он также употреблял спиртные напитки и дома "обнаружил отсутствие своего мобильного телефона марки Iphone 7 и денег. "Материальный ущерб составляет 22 тыс. рублей", - отметили в полиции.

По обоим фактам обращения в правоохранительные органы проводится доследственная проверка.