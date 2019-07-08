На юго-западе Москвы обокрали квартиру

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Злоумышленник похитил более 1 млн рублей из квартиры директора одной из коммерческих организаций на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил представитель пресс-службы в московской полиции.

"В органы внутренних дел обратился руководитель одной из организаций 1985 года рождения. В его квартире по адресу: Мичуринский проспект, 34, произошла кража. Неизвестный взломал замок входной двери, проник в квартиру, похитил двое наручных часов, после чего взломал сейф, из которого похитил деньги в размере свыше 1 млн рублей (деньги личные)", - сказали в полиции,

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").