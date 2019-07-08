Власти Таджикистана назвали стабильным состояние здоровья двух отравившихся заключенных

ДУШАНБЕ, 8 июля. /ТАСС/. Состояние здоровья двух заключенных в Таджикистане, отравившихся в воскресенье вечером при этапировании, врачи оценивают как стабильное. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Главном управлении исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Министерства юстиции Таджикистана.

"Их состояние врачами оценивается как удовлетворительное. Они прошли все необходимые процедуры", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье ГУИУН в соответствии с утвержденным планом на трех специализированных автомашинах в сопровождении охраны этапировало 128 заключенных (120 мужчин и восемь женщин) из трех исправительных учреждений на севере Таджикистана в три учреждения пенитенциарной системы республики, расположенных в городах Душанбе, Нурек и Яван. При подъезде к столице страны один из заключенных разделил между 16 заключенными хлеб, после употребления которого они почувствовали себя плохо и по прибытию в Душанбе уже находились в бессознательном состоянии.

Медработникам удалось спасти только трех заключенных, 13 человек умерли. К утру понедельника скончался еще один заключенный.