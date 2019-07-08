Около 3,5 тонн мертвой рыбы обнаружили в Сене у региона Иль-де-Франс

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Около 3,5 тонн рыбы погибло в результате загрязнения Сены во французском департаменте Ивелин (регион Иль-де-Франс). Об этом в понедельник сообщил сайт издания "Вэн минют" со ссылкой на представителей Межведомственного синдиката по санитарии парижской агломерации (Siaap).

По информации организации, причиной массовой гибели рыбы стал выброс в Сену загрязняющих веществ в результате пожара на установке для очистки сточных вод в коммуне Ашер. Огонь возник в здании площадью 1000 квадратных метров, в котором хранился хлорид железа, используемый для очистки сточных вод. В результате инцидента, как отмечают специалисты, в Сене возник недостаток кислорода, что привело к гибели рыбы.

По словам мэра муниципалитета Эрбле-сюр-Сен Филиппа Рулё, реке был нанесен значительный ущерб. Он назвал произошедшее "настоящей экологической катастрофой". Мэр опубликовал в Facebook обращение к жителям региона, призвав их "прекратить любую активность, связанную с рекой".

Установка по очистке сточных вод в Ашере является одной из крупнейших в Европе. Она перерабатывает до 70% объема сточных вод в районе Парижа.