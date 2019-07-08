На борту рейса Новосибирск - Якутск умерла пассажирка

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Пассажирка умерла на борту самолета авиакомпании S7, который выполнял рейс по маршруту Новосибирск - Якутск, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. В ночь на 7 июля самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области.

"Это было в ночь с 6 на 7 июля. В аэропорту Братска экстренно сел борт авиакомпании S7, который летел по маршруту Новосибирск - Якутск, так как пассажирке стало плохо. Жительница Таджикистан скончалась в самолете", - сказали в пресс-службе.

Причина смерти устанавливается.