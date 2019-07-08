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В ДТП на Кубани погибли четыре человека

Полиция проводит проверку

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе на Кубани, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По факту случившегося полиция проводит проверку.

По данным ведомства, авария произошла на автодороге А-290 Новороссийск - Керчь в Красноармейском районе на Кубани.

"По предварительным данным 24-летний водитель автомобиля Hyundai при развороте не убедился в безопасности движения и допустил столкновение с автомобилем Volvo. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля Hyundai и три его пассажира", - говорится в сообщении ведомства.

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