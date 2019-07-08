В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен по результатам служебной проверки. От этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что увольнение связно с делом предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова, который был изначально отпущен под подписку о невыезде. В настоящее время доследственную проверку в отношении полицейских проводит Следственный комитет. По информации источника, помимо начальника, уволены еще двое сотрудников этого отделения полиции.

Первые два обращения в полицию были зафиксированы еще 8 июня, когда Сабанов угостил газированным напитком двух человек, которые потеряли сознание, а затем обнаружили пропажу денег и телефонов. После госпитализации и выписки пострадавшие обратились в полицию. Сабанова удалось задержать сразу, он признал вину, ему было предъявлено обвинение в двух кражах, но его отпустили под подписку о невыезде.

24 июня в полицию обратилась третья пострадавшая с заявлением об аналогичном происшествии. 25 июня Сабанов был повторно задержан и помещен под стражу. В его отношении возбуждены уголовные дела по семи эпизодам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 158 ("Кража"), 161 ("Грабеж") и 162 ("Разбой"), установлены 11 потерпевших.

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