Песков: Путин и Цуканов не обсуждали факт обвинения в госизмене помощника полпреда УрФО

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин знаком с ситуацией обвиняемого в государственной измене помощника полпреда в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева, но не обсуждал это со своим полномочным представителем в округе Николаем Цукановым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, они не встречались, каких-либо встреч на этот счет не было", - сказал представитель Кремля. Пресс-секретарь главы государства добавил, что "естественно, президент располагает всей полнотой информации по этому вопросу".

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, помещен в столичный следственный изолятор "Лефортово".

В чем подозревают Воробьева

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что 4 июля 2019 года в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. В ходе установления личности в суде он представился как помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Суд арестовал Воробьева на два месяца.

Согласно размещенным на сайте полпредства данным, Александр Воробьев родился 30 апреля 1980 года. В 2004 году с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности "Правоведение". В июле 2018 года назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.

По данным архива сайта правительства Калининградской области, Воробьев реализовал грант на обучение в National School of Public Administration в Варшаве.