Мосгорсуд ужесточил меру пресечения бизнесмену Худояну, поместив его в СИЗО

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции и отправил владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, в СИЗО до 14 августа, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление суда первой инстанции отменить, избрать в отношении Худояна меру пресечения в виде ареста до 14 августа. Взять Худояна под стражу в зале суда", - сказал судья.

Тверской суд Москвы в середине июня отправил Худояна под домашний арест до 14 августа, отклонив ходатайство следствия о заключении его под стражу.

Прокурор просил отменить решение суда первой инстанции и избрать бизнесмену меру пресечения в виде ареста. "Худоян путем обмана приобрел право на владение земельными участками в сумме более 2 млрд рублей. Худоян имеет двойное гражданство, неоднократно выезжал за пределы России. Потерпевший указывает, что в его адрес поступали угрозы от Худояна", - отметил прокурор.

Сторона защиты также просила отменить решение суда и избрать в отношении Худояна меру пресечения в виде залога. "Есть возможность избрать иные меры пресечения. Прошу избрать меру пресечении в виде запрета определенных действий или залога", - сказал адвокат.

Обвиняемый полностью поддержал доводы защиты. "Желание скрыться - это желание моих конкурентов. Я буду бороться до конца, буду бороться за свою честь. Мой бизнес терпит убытки, я прошу, чтобы вы разрешили заниматься мне моей профессиональной деятельностью", - сказал Худоян.

В чем обвиняется

Срок следствия по делу установлен до 14 августа, его расследует МВД. Худояну инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он обвиняется в хищении трех земельных участков у одной из компаний. Следствие в рамках уголовного дела оценивает причиненный им ущерб в 2 млрд рублей. Вину бизнесмен не признает и заявляет, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом компании ООО "Оптима Девелопмент", собственником которой он является.

Ранее Худоян возглавлял компанию "Оптима", которая специализировалась на табачной продукции. Компания Optima Development, по данным адвоката, реализует на территории России высококлассные проекты в сегменте торговой, многофункциональной и жилой недвижимости, в настоящее время в ее управлении находятся более 230 тыс. кв. м недвижимости.