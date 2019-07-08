Полиция возбудила дело из-за поджога рынка под Саратовом

САРАТОВ, 8 июля. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело по факту поджога рынка "Феникс" в городе Энгельсе Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона в понедельник.

Ранее ТАСС сообщал, что 26 июня произошел пожар на рынке в городе Энгельсе, площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв. м. По данным властей региона, было повреждено порядка 50 торговых павильонов, пострадавших в результате ЧП не было.

"После пожара на рынке "Феникс" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога")", - сказал собеседник агентства, добавив, что все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, устанавливаются.