Мужчина заперся с гранатой в квартире в Москве, чтобы не впускать приставов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мужчина заперся с боевой гранатой на Октябрьской улице в Москве. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, он сделал это, так как не хочет впускать в квартиру судебных приставов.

"Неадекватный мужчина решил не впускать в свою квартиру судебных приставов. Он заперся, вооружившись гранатой. На место прибыли полиция и Росгвардия. У мужчины есть серьезные денежные долги, он угрожает устроить взрыв, если в квартиру кто-нибудь зайдет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас с ним ведутся переговоры.