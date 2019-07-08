{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина заперся с гранатой в квартире в Москве, чтобы не впускать приставов

По словам источника в экстренных службах, у мужчины есть задолженности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мужчина заперся с боевой гранатой на Октябрьской улице в Москве. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, он сделал это, так как не хочет впускать в квартиру судебных приставов.

"Неадекватный мужчина решил не впускать в свою квартиру судебных приставов. Он заперся, вооружившись гранатой. На место прибыли полиция и Росгвардия. У мужчины есть серьезные денежные долги, он угрожает устроить взрыв, если в квартиру кто-нибудь зайдет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас с ним ведутся переговоры.

Теги
Россия
Полиция возбудила дело после обнаружения ребенка, привязанного к столбу под Ярославлем
Инцидент произошел 5 июля
Читать полностью