Полиция возбудила дело после обнаружения ребенка, привязанного к столбу под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Ярославская полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел 5 июля, когда органы опеки и попечительства пришли к многодетной семье в селе Юрьевском, где во дворе обнаружили привязанным к столбу мальчика. В результате у семьи изъяли шестерых опекаемых и одного приемного ребенка, отправив детей в реабилитационный центр.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - сообщает пресс-служба УМВД.

Многодетная семья пользуется хорошей репутацией среди соседей. В поселок они переехали около года назад.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил ТАСС, что в аппарате детского омбудсмена заведено производство по факту инцидента. По итогам работы будет вынесено заключение, которое направят в государственные органы.