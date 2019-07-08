Группа журналистов из ДНР попала под обстрел в районе Горловки

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Группа журналистов горловского телеканала "6 ТВ" попала под обстрел со стороны украинских силовиков в поселке шахты им. Гагарина. Об этом в понедельник сообщил руководитель городской администрации Иван Приходько.

"Только что на месте утреннего обстрела по улице Якуба Коласа под огонь Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала съемочная группа телеканала "6 ТВ". Огонь велся из стрелкового оружия", - цитирует его Донецкое агентство новостей. Приходько уточнил, что жертв удалось избежать.

Ранее 8 июля в СЦКК сообщили, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 183 боеприпаса. В результате зафиксированы повреждения жилого фонда, газопровода, ЛЭП, обесточены три населенных пункта на юге республики.

Накануне под минометный обстрел с украинских позиций в ДНР попала съемочная группа российского телеканала "Звезда". Огонь носил целенаправленный характер.