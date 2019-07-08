Титов считает арест Худояна избыточной мерой пресечения

"Мера пресечения для Альберта Худояна изменена по ходатайству прокуратуры. Суд счел, что обвиняемый может скрыться за границу, хотя Худоян уже и загранпаспорт свой сдал следствию. На наш взгляд, довод не очень убедительный. Кроме того, конечно же, есть все основания смотреть на ч. 1.1 ст. 108 УПК ("Заключение под стражу"), которая запрещает заключать под стражу обвиняемых по экономическим преступлениям в сфере предпринимательства, а дело Худояна связано с имущественным спором", - сказал Титов корреспонденту ТАСС. Он подчеркнул, что будет продолжать поддерживать адвокатов бизнесмена в части чрезмерности меры пресечения.

Мосгорсуд в понедельник отменил решение суда первой инстанции об избрании домашнего ареста и отправил владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, в СИЗО до 14 августа.

Худояну инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он обвиняется в хищении трех земельных участков у одной из компаний. Следствие в рамках уголовного дела оценивает причиненный им ущерб в 2 млрд рублей. Вину бизнесмен не признает и заявляет, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его компании.

Компания Optima Development реализует на территории России проекты в сегменте торговой, многофункциональной и жилой недвижимости, в настоящее время в ее управлении находятся более 230 тыс. кв. м недвижимости.