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Спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего в результате ЧП с лодкой под Саратовом

Лодка, на борту которой находились пять человек, перевернулась 3 июля

САРАТОВ, 8 июля. /ТАСС/. Тело мужчины, пропавшего 3 июля в результате ЧП с лодкой, на борту которой находились пять человек, обнаружено. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона в понедельник.

Ранее ТАСС сообщал, что 3 июля вечером поступило сообщение о том, что на Волге у села Золотое перевернулась лодка "Гулянка". В ней находились пять человек, трое из которых спаслись. Тело женщины 1963 года рождения было извлечено из воды, велись поиски мужчины.

"Тело мужчины, пропавшего в результате ЧП, обнаружено", - сказала собеседница агентства.

Ранее СК начал проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, компания из пяти человек плавала на моторной лодке по Волге и 56-летняя женщина прыгнула за борт, однако взобраться обратно самостоятельно не смогла. Четверо человек, находившиеся в лодке, не задумываясь о мерах безопасности переместились на один край, пытаясь оказать женщине помощь. Центр тяжести плавательного средства сместился, и лодка перевернулась. Все пятеро человек оказались в воде.

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