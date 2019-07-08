СМИ: число пострадавших от землетрясения на юго-западе Ирана достигло 64

ТАСС, 8 июля. По меньшей мере 64 человека получили ранения в результате землетрясения в районе города Месджеде-Солейман провинции Хузестан на юго-западе Ирана. Об этом сообщило в понедельник агентство Isna со ссылкой на начальника центра скорой и медицинской помощи провинции Мохаммада-Амира Заргяра.

"Число пострадавших в районе города Месджеде-Солейман увеличилось до 64 человек", - сказал Заргяр. По его словам, сотрудники скорой помощи направили всех раненых в медицинские центры провинции.

Ранее агентство Tasnim сообщило о гибели одного человека в результате землетрясения.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в западной части Ирана около 10 часов мск. Эпицентр подземных толчков находился в 101 км к северо-востоку от иранского города Ахваз (провинция Хузестан). Спустя полчаса, как сообщает сейсмологический центр, в той же части Ирана было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6.