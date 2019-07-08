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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Следствие за пять месяцев с задержания Калви не получило результатов ключевой экспертизы

Также следствие просит продлить срок домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok на три месяца

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Следствие за почти пять месяцев с момента задержания основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви не получило результатов оценочной экспертизы имущества, в завышении стоимости которого он обвиняется, передает корреспондент ТАСС из Басманного суда Москвы.

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"Заключения оценочной экспертизы нет, правильно я понимаю? Это у вас уже третий месяц пошел, как она назначена", - обратился к следователю судья Артур Карпов. Следствие просит продлить срок домашнего ареста Калви на три месяца, он был задержан 16 февраля.

Как следует из материалов дела, Калви дал следствию показания, их содержание пока остается не известным. При этом ранее Калви отказывался от дачи показаний.

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