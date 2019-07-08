Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции

ТАСС, 8 июля. Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.

Туристки прибыли на отдых из Москвы и Нижневартовска в июне и попали с тяжелыми заболеваниями в местные больницы. Первой россиянке стало плохо в аэропорту прилета 5 июня, после чего она была доставлена в госпиталь. Вторая обратилась в страховую компанию спустя две недели и жаловалась на потерю сознания, судороги и высокую температуру.

"Обеим застрахованным туристкам требовалось длительное лечение, стоимость которого могла превзойти сумму страхового покрытия их полисов - и в случае продолжения лечения в Турции их родственникам пришлось бы оплачивать часть средств самостоятельно", - цитирует АТОР представителя страховой компании.

Эвакуация прошла 29 июня, туристок одним спецбортом доставили последовательно в Москву и в Нижневартовск, сопроводив до медучреждений. Расходы на транспортировку были разделены поровну между двумя застрахованными, чтобы страховой суммы хватило на их покрытие.

Сумма страхового покрытия по полисам у каждой из застрахованных туристок составляла $40 тыс. Стоимость госпитализации в восемь дней в реанимационном отделении у одной из туристок составила $5 тыс., у второй - 21 день в реанимационном отделении - $11 600. Стоимость эвакуации спецбортом санитарной авиации составила $58 тыс. или 3 700 000 рублей.