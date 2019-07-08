В Рыбинском водохранилище теплоход с пассажирами на несколько минут сел на мель

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Пассажирский теплоход в Рыбинском водохранилище сел на мель в Ярославской области и через пять минут продолжил ход. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

"Теплоход шел, сел на мель. Приборы включили, выключили и дальше поплыли. Стоял на мели около пяти минут", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, на борту находятся около 190 туристов и 100 членов экипажа.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, речь идет о теплоходе "Викинг Хельги", у которого произошла поломка рулевого управления.

"В пяти километрах севернее поселка Тихвинское у четырехпалубного теплохода вышло из строя рулевое управление, он сел на мель", - сказал собеседник агентства. Вскоре теплоход продолжил движение, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло, отметил собеседник агентства.

В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что последствий для теплохода нет, ему рекомендовано зайти в Рыбинск для проверки днища.

"При выходе из Рыбинского водохранилища в Волгу пассажирский теплоход "Викинг Хельги" сел на мель из-за поломки рулевого управления. Экипаж его починил в течение получаса, теплоход снялся с мели и своим ходом движется по маршруту, - сказал собеседник агентства. - Экипажу рекомендовано зайти в Рыбинск, чтобы проверить днище теплохода".

В Росморречфлоте подчеркнули, что никакой опасности для экологии, пассажиров и экипажа этот инцидент не представляет.

"Викинг Хельги" - четырехпалубный пассажирский речной теплоход, совершающий 14-дневные рейсы в России. Оператором судна является зарубежная компания Viking River Cruises, а контингент пассажиров полностью состоит из зарубежных туристов, так как продажа круизов на судно в России не осуществляется.

В новость внесены изменения (19:01 мск) - добавлен комментарий Росморречфлота.