Около сотни человек перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne в Киеве

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Группа из нескольких десятков человек в понедельник вечером у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал телемост Киев - Москва, организовали митинг, требуя от редакции изменить информационную политику. Украинских журналистов они обвиняют в том, что те якобы "пропагандируют российскую точку зрения на события".

"Проблема существует уже пять лет. Много политиков ходят на его эфиры, легализуют этот канал и говорят, что здесь полностью сбалансированная подача информации. <...> Но, по сути, они пропагандируют российскую точку зрения", - заявил в эфире телеканала "Общественный" одни из организаторов митинга.

Часть участников этой акции поджигали пиротехнику, а также принесли плакаты с антироссийскими лозунгами. На месте находятся сотрудники полиции, однако они не вмешиваются в происходящее.

В воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить!". Предполагалось, что телемост будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиагруппу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Инициатива вызвала протесты ряда украинских политиков и партий, а Генпрокуратура завела уголовное дело по статье о госизмене в связи с намерением провести телемост. В понедельник NewsOne вынужден был объявить, что отменяет телемост из-за угроз физической расправой в адрес журналистов. Руководство телеканала NewsOne обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой организовать встречу и обсудить телемост Киев - Москва, идею которого ранее он раскритиковал.