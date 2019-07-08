Режим ЧС отменили в районе Рязанской области, где горела земля Минобороны

ТАСС, 8 июля. Режим чрезвычайной ситуации отменен на территории Рыбновского района Рязанской области, где 19 июня возник пожар на земле военного полигона. Об этом в понедельник сообщается на сайте района.

"В связи с минованием угрозы возникновения лесных пожаров в населенных пунктах Сельцы, Шехмино и учебном центре РВВДКУ с 12:00 8 июля 2019 года на территории Рыбновского муниципального района отменен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Муниципальный режим ЧС в лесах Рыбновского района Рязанской области был введен 20 июня из-за пожара на землях Минобороны.

По данным Авиалесохраны, площадь пожара достигала 800 га. Сейчас, по данным ведомства, на территории Рязанской области нет крупных пожаров, действует особый противопожарный режим.

Как ранее сообщали в Минобороны, 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне произошло возгорание сухой травы, огонь распространился на лесной участок. В тот момент на полигоне не было боеприпасов или взрывчатых веществ, пострадавших нет. По данным МЧС РФ, 22 июня в пожар локализован.