В Абхазии девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

СУХУМ, 9 июля. /ТАСС/. Девять человек, в числе которых граждане России, пострадали в столкновении маршрутного микроавтобуса и иномарки в Абхазии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МВД Абхазии.

"В Гагрском районе на Пицундском шоссе водитель Volkswagen Crafter (маршрутный микроавтобус - прим. ТАСС) при пересечении главной дороги на перекрестке столкнулся с автомобилем Mercedes, после чего Volkswagen опрокинулся. Были обследованы 15 пассажиров и водитель Volkswagen, девятерым из них была оказана медицинская помощь, они находятся в госпитале", - рассказал представитель пресс-службы и отметил, что угрозы жизни пострадавших нет.

Он уточнил, что авария произошла накануне. Среди пострадавших есть россияне, их точное число будет установлено позже.