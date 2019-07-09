Лесные пожары бушуют в регионах России на площади более 130 тыс. га

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Основная площадь лесных пожаров приходится на Красноярский край и Иркутскую область, очаги зарегистрированы еще в восьми регионах России. Площадь возгораний превысила 130 тыс. га, сообщила во вторник пресс-служба федеральной авиалесоохраны. Накануне площадь контролируемых пожаров составляла 129,5 тыс. га.

"На 00:00 мск 9 июля 2019 года на территории РФ действовало 143 лесных пожара на площади 131 173 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 51 пожар на землях лесного фонда на площади 80 450 га в Красноярском крае, 55 пожаров на площади 31 690 га в Иркутской области", - говорится в распространенном релизе.

Крупные возгорания также отметили в Забайкальском крае и в Амурской области, где горит 8,9 тыс. га и 8,6 тыс. га. Контролируемые очаги зафиксировали еще в шести регионах на сравнительно меньших площадях.

К борьбе с огнем в лесах привлекли около 3,3 тыс. человек, задействовали 449 единиц техники, на авиамониторинге находятся 36 воздушных судов, на тушении - 29 судов. За прошлые сутки потушили 36 пожаров на площади более 12 тыс. га.

По данным авиалесоохраны за минувшие сутки, в труднодоступных, отдаленных местностях было зарегистрировано около 230 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила полмиллиона га. Сильнее остальных горят Якутия и Красноярский край. Эти пожары не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию, по информации ведомства, превышают прогнозируемый вред. Угрозы объектам экономики и поселениям нет.

Режим ЧС в настоящее время действует на всей территории Красноярского края, в районах Забайкальского края, Иркутской области, Бурятия и Якутии, особый противопожарный режим ввели в 42 регионах.