Семь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на Кубани

ТАСС, 9 июля. Семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП с "Камазом" на трассе М-4 "Дон" в ночь на 9 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Сообщение о столкновении поступило в 23:40 (время совпадает с московским). На трассе "Дон" на 1281-м километре автобус Setra столкнулся с грузовиком "Камаз". Предварительная причина столкновения - водитель автобуса не выдержал дистанцию и допустил столкновение до впереди идущего грузовика. За медицинской помощью обратились семь человек, включая трех детей", - сообщили представитель пресс-службы.

Он добавил, что от госпитализации все пострадавшие отказались. На место происшествия прибыл другой автобус и пассажиры продолжили следование по маршруту.