Тулун остается единственным подтопленным населенным пунктом в Иркутской области

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Город Тулун остается единственным подтопленным в результате паводка населенным пунктом в Иркутской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

В понедельник, помимо Тулуна, подтопленным оставался также поселок Октябрьский Чунского района.

"Остается подтопленным один населенный пункт - город Тулун, 190 жилых домов с населением 475 человек, в том числе 95 детей. Подтопленных социально значимых объектов нет. Подтоплено 190 приусадебных участков", - сказали в пресс-службе.

Энергоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах, пострадавших от паводка. В девяти пунктах временного размещения находятся 342 человека, в том числе 81 ребенок. По уточненной информации, за медицинской помощью с начала паводка обратились 3,3 тыс. человек, амбулаторную помощь оказали 2,8 тыс. обратившимся, госпитализировали 457 человек.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. С этого момента, по оперативной информации, в 110 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,9 тыс. домов, где живут более 34 тыс. человек. Погибли 23 человека, девять числятся пропавшими без вести, госпитализированы, по последним данным, более 400 человек. Было подтоплено 48 участков автодорог, проезд на данный момент восстановлен по 38 участкам.

В регионе продолжает действовать режим ЧС.