Пропавшую в Приморье девочку нашли спящей в обнимку с бездомным котенком

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Приморском крае помогли полиции найти пропавшую восьмилетнюю девочку в поселке Трудовое под Владивостоком. Как сообщается во вторник в релизе регионального управления Росгвардии, ребенок спал на улице на матрасе, обнимая бездомного котенка.

Сообщение о розыске ребенка экипаж вневедомственной охраны Владивостока получил в 23:35 (16:35 мск) 8 июля. По словам родителей, 8-летняя девочка пропала с улицы Лермонтова в поселке Трудовое.

"Около 02:30 (19:30 мск 8 июля) ночи в ходе осмотра улицы Муссонной сотрудники группы задержания в гаражах среди бетонных плит заметили детские вещи. Девочку нашли в одном из бетонных колец, расположенных на заброшенной территории. Ребенок спал на матрасе, прижимая к себе бездомного котенка", - говорится в сообщении.

После обнаружения девочки, сообщает пресс-служба, сотрудники вневедомственной охраны немедленно сообщили в отдел полиции. До приезда полицейских росгвардейцы согревали и успокаивали ребенка.

Как рассказал ТАСС источник в полиции, девочка рассказала, что решилась уйти из дома, поссорившись с сестрой около двух дней назад. Чтобы не умереть от голода, она взяла с собой немного сухой манной крупы, которой питалась все это время. По словам источника, семья у девочки благополучная.