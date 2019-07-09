МВД обнаружило около 170 т контрафактного алкоголя в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге обнаружили около 170 т поддельного алкоголя и почти 15 т спирта. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Бутылки были оклеены поддельными федеральными специальными марками. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 т алкогольной продукции и около 15 т спиртосодержащей жидкости", - рассказала она.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ").