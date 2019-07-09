СМИ: около 13 тыс. человек оказались в зоне наводнения на северо-востоке Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июля. /ТАСС/. Около 13 тыс. человек оказались в зоне наводнения, которое началось в северо-восточном индийском штате Ассам из-за ливней, не прекращавшихся двое суток. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, наводнение затронуло 43 деревни, вода покрыла около 1 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Больше всего пострадал округ Джорхат, где в зоне затопления остаются более 6 тыс. человек. Власти организуют лагеря временного размещения для тех, кто покидает свои дома. Наводнение также перекрыло несколько дорог в штате.

Синоптики сообщают, что ливни могут продолжиться, при этом уровень воды в крупнейшей реке этого региона Брахмапурте поднялся до опасного уровня.