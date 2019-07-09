В ДТП с микроавтобусом в Рязани погиб ребенок

ТАСС, 9 июля. Ребенок погиб, еще шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием микроавтобусе в Рязани, сообщается на сайте УМВД России по региону.

"Сегодня, по предварительной информации, примерно в 03:00 мск в Рязани на 190-м километре дороги М5-Урал произошло столкновение микроавтобуса Opel и грузового автомобиля Scania с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров микроавтобуса пострадали, несовершеннолетний пассажир Opel получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Обстоятельства и подробности ДТП устанавливаются.