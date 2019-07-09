В Благовещенске задержан лжетеррорист

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Амурской области задержали гражданина, позвонившего на телефон доверия экстренной службы с угрозой взрыва в одном из зданий в центре Благовещенска и требованием вертолета и денег. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

"На телефон доверия экстренной службы поступила информация от неизвестного о якобы имеющейся угрозе одному из зданий в центре Благовещенска. При этом звонивший потребовал вертолет и деньги. Сотрудниками УФСБ России по Амурской области задержан гражданин, предположительно оставивший данное сообщение", - говорится в сообщении.

Как уточняется, опасных предметов в здании при проверке информации специалисты не обнаружили. Отделом дознания МО МВД России "Благовещенский" по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

"В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет", - отмечается в сообщении.