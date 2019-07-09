Из-за ливней на юге Китая эвакуировали более 1,4 тысячи человек

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Власти Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая эвакуировали за последние несколько дней свыше 1,4 тыс. человек в связи с проливным дождями и угрозой возникновения наводнений. Об этом сообщил во вторник информационный портал Sina.

По его данным, на территории повышенного риска в северной части региона по-прежнему находятся около 100 тыс. человек. В нескольких районах в результате ливней были затоплены обширные посевные площади, разрушены дороги, нарушено электроснабжение.

Сильные дожди продолжают идти и на обширной территории к северо-востоку от Гуанси-Чжуанского автономного района - в провинциях Хунань и Цзянси. Для ликвидации последствий наводнения мобилизованы сотни спасателей, а также рабочие, которые занимаются восстановлением объектов инфраструктуры.