В Москве задержан мужчина, убивший своего знакомого в драке у кафе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Драка с участием нескольких человек произошла у кафе на Открытом шоссе в Москве, в результате чего один человек был убит, еще один получил ранение.

Как сообщили ТАСС в столичном Главном следственном управлении СК, по факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По данным следствия, причиной убийства стала ссора между знакомыми на почве личных неприязненных отношений. По подозрению в преступлении задержан мужчина 1988 года рождения. "В ближайшее время следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения", - сказали в ГСУ.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в ночь на 8 июля в ходе драки мужчина 1988 года рождения металлическим предметом нанес оппоненту 1984 года рождения проникающие колото-резаные раны груди, от которых он скончался в машине скорой помощи. Нападавший также ранил еще одного участника конфликта.

В полиции Москвы подтвердили факт драки у кафе, но подробности не сообщили.