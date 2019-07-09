Все пострадавшие в ДТП с маршруткой в Абхазии - российские туристы

СУХУМ, 9 июля. /ТАСС/. Все девять госпитализированных после ДТП с маршрутным микроавтобусом в Абхазии - российские туристы, их жизни ничего не угрожает, однако некоторым может потребоваться операция. Об этом во вторник сообщил ТАСС главный врач Гагрской больницы, в которую доставлены пострадавшие, Вячеслав Аргун.

"Девять человек госпитализированы, все - туристы-россияне. Угрозы жизни пострадавших нет", - сказал Аргун, добавив, что некоторые пациенты получили переломы ключицы, им может потребоваться операция. "На усмотрение пациентов - в Абхазии или в РФ", - добавил собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС представитель МВД Абхазии, оба водителя - участники ДТП - задержаны до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что столкновение микроавтобуса с автомобилем Mercedes произошло в Гагрском районе Абхазии. Были обследованы 15 пассажиров и водитель Volkswagen.