Склад с оконными рамами загорелся в Одинцовском районе Подмосковья

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание в складском помещении-пристройке на территории торгового центра на Можайском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Горит складское помещение, которое используется для хранения оконных рам. Площадь пожара составляет 50 кв. м", - сказал источник.

По его словам, до прибытия пожарных и спасателей посетители и персонал покинули здание. "Угрозы людям нет, ведется тушение возгорания", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сильное задымление наблюдалось в ТЦ "Родовой герб" в Одинцовском районе Подмосковья.