Открытое горение на складе стройматериалов в Подмосковье ликвидировано

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ликвидировано открытое горение на складе стройматериалов в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

"В 11:06 пожар был локализован на площади 50 кв. м, в 11:09 было ликвидировано открытое горение", - сообщили в региональном главке МЧС.

По данным главка, горели стройматериалы в складском помещении рядом с торговым центром.

Ранее сообщалось, что сильное задымление наблюдалось в ТЦ "Родовой герб" в Одинцовском районе Подмосковья.