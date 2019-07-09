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Открытое горение на складе стройматериалов в Подмосковье ликвидировано

Площадь пожара составила 50 кв. м

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ликвидировано открытое горение на складе стройматериалов в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

"В 11:06 пожар был локализован на площади 50 кв. м, в 11:09 было ликвидировано открытое горение", - сообщили в региональном главке МЧС.

По данным главка, горели стройматериалы в складском помещении рядом с торговым центром.

Ранее сообщалось, что сильное задымление наблюдалось в ТЦ "Родовой герб" в Одинцовском районе Подмосковья.

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