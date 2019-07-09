Два человека погибли при пожаре в общежитии в Саратове

САРАТОВ, 9 июля. /ТАСС/. Двое мужчин погибли во вторник в результате пожара в здании общежития в Саратове, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

"По предварительным данным, 9 июля жители трехэтажного общежития на улице Азина города Саратова заметили задымление общего коридора и вызвали сотрудников пожарной службы. Прибывшие пожарные обследовали дом и установили, что возгорание возникло в одной из комнат на третьем этаже. После тушения огня в помещении обнаружены тела двоих мужчин", - говорится в сообщении.

Один из погибших снимал эту комнату, ему было 50 лет. Личность второго мужчины устанавливается. Следователи проводят проверку.

По данным МЧС, площадь пожара составила 7 кв. метров.