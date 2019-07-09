В Красноярске глава турфирмы получила 3,5 года колонии за мошенничество

9 июля. /ТАСС/. Суд в Красноярске приговорил бывшую главу турфирмы, которая присвоила более 4 млн рублей клиентов, к 3,5 года колонии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Советский районный суд Красноярска признал бывшего руководителя туристической компании виновной в мошенничестве", - сказала она.

По ее словам, директор туристической фирмы, которая знала об истекших сроках агентских договоров с туроператорами, тем не менее получила от клиентов деньги в качестве оплаты путешествий в Таиланд, Китай, Турцию и Доминикану. Злоумышленница путем обмана завладела денежными средствами 58 клиентов на сумму свыше 4 млн рублей, после чего скрылась. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

В связи с тем, что обвиняемая покинула территорию Российской Федерации, в отношении нее судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она была объявлена в международный розыск и задержана в Индонезии. В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России ее доставили в Красноярск.

"На основании материалов уголовного дела Советский районный суд Красноярска признал обвиняемую виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, осужденная должна возместить причиненный гражданам ущерб", - сказала Волк.