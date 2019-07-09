Вестибюли двух станций метро подтопило в Петербурге из-за сильных дождей

"Во вторник с 10:59 мск до 11:25 мск был закрыт один из вестибюлей станции "Девяткино" из-за обильных осадков, однако станция работала в штатном режиме, так как первый вестибюль продолжал работу. Частично подтопило вестибюль станции "Беговая". Риску подтопления подвержены станции, расположенные ближе к поверхности, однако метрополитен Санкт-Петербурга держит ситуацию под контролем", - сказала собеседница агентства.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сильные дожди во вторник подтопили вестибюль станции метро "Девяткино" в Ленинградской области и частично вестибюль станции "Беговая" на севере Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе петербургского метро.

Сильные дожди в Петербурге идут уже несколько дней. По данным городского главка МЧС, во вторник в городе местами наблюдаются ливни и грозы, порывы ветра достигают 13 м/с.

Как передает корреспондент ТАСС, часть улиц на севере Петербурга затоплена, машины едут по бампер в воде, а пешеходы вынуждены передвигаться в резиновых сапогах. Власти отмечают, что самые интенсивные осадки зафиксированы в Выборгском районе, в частности, на Светлановской площади. При этом зафиксированы подтопления на пересечении проспектов Королева и Сизова в Приморском районе и улиц Феодосийская и Жукова в Калининском районе.

Из-за непогоды частично приостановлено трамвайное сообщение. Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс", оно прекращено на проспектах Культуры и Луначарского. Задержки наблюдаются в движении троллейбусов на Суздальском проспекте, а также проспектах Луначарского, Испытателей, Королева и Комендантском проспекте. "Когда уровень воды выше допустимого предела, запрещено движение электротранспорта из-за риска повреждения техники, с этим и связаны временные изменения в движении", - пояснил представитель компании-перевозчика.

Для ликвидации подтоплений городской водоканал выделил дополнительные бригады.