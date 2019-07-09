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Правоохранители и налоговики проводят проверку в офисе "Красное и белое" в Челябинске

В компании сообщили, что цель проверки - выявление деловых связей с одним из контрагентов
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© Наиль Фаттахов/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы и налоговая инспекция проводят проверку в офисе "Красное и белое" в Челябинске с целью выявления деловых связей компании с одним из контрагентов. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В рамках проверки нашего кoнтрагента, для подтверждения делoвых связей между ним и нами, у наc сегодня в офисе находятся проверяющие, в лице правоoхранительных структур и налоговой инспекции. Прoверяющие ведут себя очень корректно. Вcю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предoставляем", - рассказали в компании.

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РоссияЧелябинская область
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