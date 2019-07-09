В Приморье 67 детей заболели кишечной инфекцией в детском лагере

ВЛАДИВОСТОК, 9 юля. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводит проверку по факту массового заболевания детей в летнем лагере в Лазовском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следователей, пострадали 67 детей. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка по факту поступления в медицинское учреждение 67 детей из детского лагеря "Юный рыбак" в поселке Преображение Лазовского района с диагнозом "острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

Ранее о вспышке заболевания сообщила пресс-служба администрации Приморья. Однако, по данным от Роспотребнадзора, которые приводились в первичной информации, количество заболевших детей составляло 20 человек. Предварительный диагноз - гастроэнтерит неустановленной этиологии, средней степени. В лагере начата комплексная проверка.

В новость были внесены изменения (14:22 мск) - меняется число пострадавших.