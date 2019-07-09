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Посольство Британии в РФ предоставит консульскую помощь семье погибшего в ДТП англичанина

Дипломаты находятся в контакте с местными органами власти в Якутии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Посольство Великобритании в Москве готово предоставить необходимую консульскую помощь семье британского подданного, погибшего в результате ДТП на северо-востоке Якутии. Об этом заявили во вторник ТАСС в пресс-службе дипмиссии.

"Посольство Великобритании в Москве находится в контакте с местными органами власти относительно смерти подданного Великобритании в Якутии и готово предоставить консульскую помощь семье погибшего", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС о гибели путешественника из Великобритании в результате ДТП на федеральной автодороге "Колыма". По его данным, англичанин 1949 года рождения передвигался на мотоцикле BMW, не справился с управлением и совершил столкновение с прицепом-цистерной встречной автомашины Scania. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

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