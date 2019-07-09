Украинские радикалы напали на журналиста "Страны" во время митинга против телемоста с РФ

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Украинские радикалы из националистической организации С14 ("Сич", запрещена в РФ) напали на журналиста издания "Страна" во время акции 8 июля против организации телемоста с Россией у здания телеканала NewsOne.

"Журналист "Страны" Кирилл Малышев находился на акции по редакционному заданию. Лидер С14 Евгений Карась указал на журналиста рукой, обвинив в сепаратизме, после чего несколько участников акции пытались его атаковать. В защиту Малышева выступили другие сотрудники СМИ", - сообщает издание.

После инцидента сотрудники украинской полиции отвели журналиста "Страны" в сторону и попросили покинуть акцию "во избежание провокаций".

Издание подчеркивает, что случившееся в понедельник нападение на их сотрудника является уже вторым за последнюю неделю. В минувший вторник журналиста "Страны" Влада Бовтрука избили в Киеве на митинге против регистрации блогера Анатолия Шария и бывшего главы Администрации президента Украины Андрея Клюева кандидатами в депутаты Рады. Полиция тогда возбудила уголовное дело по факту избиения, но виновнику до сих пор не вручено обвинение.

Ранее Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) заявлял, что нападения на работников СМИ в стране остаются практически безнаказанными. В течение 2006-2018 годов, по данным НСЖУ, на Украине в суды поступило 103 уголовных дела, при этом приговоров было только 49. В целом, самым распространенным видом наказания за физическое воздействие на журналистов в стране является штраф в размере до 800 гривен ($30).

Вместе с тем в Союзе журналистов подчеркивают, что каждый год число нападений на журналистов увеличивается. Только в первом полугодии 2019 года зафиксировано 36 инцидентов, связанных с применением физической силы против работников СМИ на Украине. Среди последних резонансных случаев убийство в Черкассах журналиста-расследователя Вадима Комарова. Журналиста 4 мая этого года избили в центре Черкасс, позже он скончался от полученных травм.