Более 40 тыс. человек остались без света из-за возгорания подстанции в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Более 40 тыс. человек попали в зону отключения, которое произошло в Махачкале во вторник в связи с возгоранием подстанции. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"В 13:40 мск 9 июля поступила информация от диспетчера МРСК АО "Дагестанская сетевая компания" о том, что в связи с возгоранием на подстанции, расположенной по ул. И. Казака, 18б, произошло отключение мощности в 30 мегаватт. В зону отключения попадают 4 тыс. 343 дома, в которых проживают 45 тыс. человек, из них 8 тыс. 943 ребенка", - говорится в сообщении.

Привлеченные для ликвидации ЧП силы и средства уточняются. "Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ - 17:00 мск 9 июля", - сообщили в ведомстве.