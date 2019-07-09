В суд не поступало новых ходатайств об аресте сотрудников ФСБ по делу о разбое

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Новых ходатайств об аресте в отношении сотрудников ФСБ по делу о разбое не поступало в Московский гарнизонный военный суд (МГВС). Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"В настоящее время новые материалы об избрании меры пресечения по данному уголовному делу в суд не поступили", - сказала представитель суда.

5 июля военный суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по данному уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст 162 ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере") УК РФ.

Как написали во вторник в ряде СМИ, есть информация о том, что по делу проходят уже 15 человек.

2 июля в ФСБ России сообщили о задержании совместно с МВД России двух военнослужащих органов ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. По информации медиахолдинга РБК, правоохранительными органами были задержаны три сотрудника спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России. Их имена не называются. В суде ТАСС не смогли сообщить подробности по делу.