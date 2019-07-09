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В Подмосковье задержаны трое подозреваемых в убийстве мужчины

Подозреваемые вкололи мужчине максимальную дозу нейролептика, а после убили его

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следователи задержали женщину и двух мужчин по подозрению в убийстве их знакомого во время ссоры в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следственным отделом по Ногинску по подозрению в совершении убийства 33-летнего мужчины, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ), задержаны местные жители - женщина и двое мужчин 1969 года рождения", - сообщили в управлении, добавив, что решается вопрос об их аресте.

По данным следствия, в ночь на 6 июля в ходе распития спиртных напитков в квартире одного из подозреваемых между двумя мужчинами произошел конфликт. Хозяин квартиры вколол своему знакомому максимальную дозу нейролептика. "После чего компания совершила убийство мужчины. Части тела потерпевшего позже были закопаны в лесном массиве", - сообщили в ГСУ.

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