Прокурор просит увеличить до 12 лет срок наказания экс-замгубернатора Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Гособвинение просит Новгородский районный суд признать осужденного ранее бывшего заместителя главы администрации Новгородской области Арнольда Шалмуева виновным по еще одному уголовному делу - даче крупной взятки в 17 млн рублей. Как сообщает корреспондент ТАСС из суда, гособвинитель попросил приговорить его по совокупности частичного сложения двух сроков к 12 годам лишения свободы.

В 2016 году он уже был осужден на 8 лет и 10 месяцев колонии за хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт и содержание дорог. Свою вину экс-чиновник признал.

В настоящее время Шалмуев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере"). "Прошу суд признать виновным Шалмуева и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев без назначения штрафа. С учетом приговора Новгородского районного суда от 2016 года и путем частичного сложения окончательно назначить наказание Шалмуеву в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказал гособвинитель, добавив, что Шалмуеву необходимо также назначить штраф в 900 тыс. рублей и запрет права занимать должности на госслужбе на два года и 10 месяцев.

Сторона защиты считает такое наказание слишком суровым и просит суд назначить штраф. Последнее слово Шалмуеву будет дано на следующем заседании.

По версии следствия, в 2011 году он договорился с сенатором Дмитрием Кривицким о передаче взятки в размере 50 млн рублей за содействие в получении полномочий в сфере дорожного строительства Новгородской области. В 2012 году передал через [водителя сенатора] Вадима Смирнова взятку в размере 17 млн рублей. В феврале 2018 года приговором Новгородского районного суда Смирнов осужден за посредничество во взяточничестве на 3 года колонии общего режима. Кривицкий был заочно арестован в 2017 году, он находится в международном розыске.