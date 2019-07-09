Крыша музыкального театра горит в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Крыша Ростовского государственного музыкального театра горит в Ростове-на-Дону, пострадавших нет, сообщил ТАСС художественный руководитель - гендиректор театра Вячеслав Кущев.

"У нас тут человек 50, под кровлей, под металлочеропицей горят стропила, пострадавших, погибших нет", - сказал Кущев.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, крыша горит на площади 200 кв. м.

По данным пресс-службы учреждения, все сотрудники эвакуированы, зрителей в здании нет.

"У нас эвакуация, представления в это время не было, театр в отпуске, эвакуация потребовалась только сотрудникам", - сообщила собеседница агентства, не уточнив, сколько человек было эвакуировано.

По данным регионального главка МЧС, пожару присвоен повышенный ранг номер три.

Ростовский музыкальный театр расположен в здании, которое было построено в 1999 году и имеет архитектурный силуэт в виде белого рояля с открытой крышкой. В настоящее время идет его реконструкция, на эти цели выделено около 900 млн рублей.

В новость внесены изменения (18:01 мск) - добавлены подробности.