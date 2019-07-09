Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 24

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Количество жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 24 человек. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

"Число погибших на данный момент составляет 24 человека, судьба девяти по-прежнему неизвестна", - сказал источник. Среди погибших один ребенок, в числе пропавших без вести детей нет.

За время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 34 тыс. человек, в том числе более 8 тыс. детей, 49 социально значимых объектов, свыше 11 тыс. приусадебных участков, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. На утро вторника подтопленными оставались 190 домов в Тулуне. В регионе продолжает действовать режим ЧС.